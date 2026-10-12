Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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12.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sika. Zuletzt sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 174,00 CHF zu.
Das Papier von Sika legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 174,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie legte bis auf 174,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 74'887 Stück.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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