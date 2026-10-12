Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Montagmittag ins Minus

Die Sika-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 173,15 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'820 Punkten notiert. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,75 CHF ab. Bei 174,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 34'708 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 12,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 43,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,88 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,43 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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