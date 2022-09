Sika Aktie News: Sika am freundlich

Um 12:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 231,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 10'950 Punkten steht. Bei 232,10 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 227,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 89'472 Sika-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 14.04.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1'997,60 CHF gegenüber 1'997,60 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,85 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch