Sika Aktie News: Sika fällt am Vormittag

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 193,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. Die Sika-Aktie sank bis auf 193,05 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 8'162 Aktien.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,71 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,86 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,47 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Sika-Aktie mit Kurssprung: Bauchemiehersteller wächst wieder aus eigener Kraft