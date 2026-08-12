Sika Aktie News: Sika tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Sika-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 193,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'446 Punkten liegt. Die Sika-Aktie legte bis auf 196,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Sika-Aktie gab in der Spitze bis auf 193,05 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 194,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 131'864 Aktien.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 37,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,86 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,47 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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