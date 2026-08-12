Sika Aktie News: Sika am Mittwochmittag freundlich

Das Papier von Sika legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 195,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'474 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 195,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 54'110 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von 1,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 62,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,47 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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