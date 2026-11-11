Sika Aktie News: Sika am Vormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Sika-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 194,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'044 Punkten tendiert. Bei 194,10 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Sika-Aktie sank bis auf 193,05 CHF. Mit einem Wert von 194,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 16'807 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 37,96 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,44 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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