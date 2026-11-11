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11.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Sika-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 194,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'029 Punkten tendiert. Bei 194,60 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 194,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 69'266 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,12 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,44 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sika am 11.11.2026
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