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11.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Freitagvormittag gefragt

Sika Aktie News: Sika am Freitagvormittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sika. Das Papier von Sika legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 186,60 CHF.

Sika
186.49 CHF 0.53%
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Um 09:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 186,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'785 Punkten liegt. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 187,10 CHF. Mit einem Wert von 185,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10'878 Sika-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. 5,89 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 35,50 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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