Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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11.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sika. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 185,60 CHF.
Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 185,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'792 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sika-Aktie bei 187,25 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'511 Sika-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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