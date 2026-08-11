Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 193,45 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 193,75 CHF. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,50 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,50 CHF. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'389 Stück gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 2,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,86 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,46 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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