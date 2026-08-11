Sika Aktie News: Sika am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 194,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'606 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sika-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,30 CHF an. Mit einem Wert von 192,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134'725 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,86 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,46 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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