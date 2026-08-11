Sika Aktie News: Sika am Dienstagmittag im Minus

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 191,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'600 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 190,80 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,50 CHF. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'655 Stück gehandelt.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 3,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Abschläge von 37,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,86 CHF. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,46 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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