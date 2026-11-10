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10.11.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Sika. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 194,00 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 194,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'048 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 194,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 45'599 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 1,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 61,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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