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10.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 194,05 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 194,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 15'034 Punkten steht. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 174'234 Sika-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 61,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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