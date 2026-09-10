Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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10.09.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika reagiert am Donnerstagvormittag positiv
Die Aktie von Sika zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 188,15 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 188,15 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'840 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sika-Aktie legte bis auf 188,35 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 188,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9'398 Sika-Aktien umgesetzt.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,04 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,87 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,48 CHF je Sika-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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