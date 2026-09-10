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10.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Nachmittag ins Minus

Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 184,60 CHF.

Sika
185.50 CHF -1.04%
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Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 184,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'762 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sika-Aktie bis auf 184,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,15 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128'248 Sika-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 53,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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