Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Mittag zu
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 188,25 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 188,25 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,15 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 57'909 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 4,73 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Sika-Aktie steigt: Übernahme von Akkim abgeschossen
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika reagiert am Donnerstagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)