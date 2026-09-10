Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 188,25 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,15 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 57'909 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 4,73 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 56,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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