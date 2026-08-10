Sika Aktie News: Sika tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 192,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Sika-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 192,20 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 193,05 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'213 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 37,59 Prozent sinken.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,86 CHF aus. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,51 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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