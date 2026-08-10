Sika Aktie News: Sika verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 192,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'557 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sika-Aktie ging bis auf 192,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,05 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 88'142 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 2,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 60,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,86 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,51 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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