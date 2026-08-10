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10.08.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag fester

Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Sika gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 194,50 CHF zu.

Sika
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Das Papier von Sika konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 194,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'578 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Sika-Aktie bei 194,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,05 CHF. Bisher wurden heute 50'305 Sika-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 61,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,86 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,51 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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