Sika Aktie News: Sika am Montagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 186,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'797 Punkten liegt. Bei 186,30 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 185,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 9'778 Sika-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,44 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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