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09.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika gewinnt am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sika. Zuletzt sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 190,40 CHF zu.
Das Papier von Sika konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 190,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'911 Punkten liegt. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,85 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,70 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 120'827 Stück.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Gewinne von 3,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 36,79 Prozent Luft nach unten.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,44 CHF je Sika-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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