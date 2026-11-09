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09.11.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sika. Zuletzt wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 188,05 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 188,05 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'866 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 188,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 185,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'449 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Abschläge von 36,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,44 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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