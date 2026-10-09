Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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09.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sika. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 174,10 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 174,10 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'784 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 174,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 7'942 Stück.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 13,50 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 44,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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