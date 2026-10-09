Sika Aktie News: Sika am Nachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 174,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'807 Punkten tendiert. Bei 176,20 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 173,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90'416 Stück gehandelt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 11,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,91 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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