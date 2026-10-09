Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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09.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sika. Zuletzt ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 175,25 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 2,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'749 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 176,20 CHF. Bei 173,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 62'389 Sika-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. 12,75 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 31,33 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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