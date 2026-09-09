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09.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Vormittag zu

Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Vormittag zu

Die Aktie von Sika zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 194,40 CHF zu.

Sika
193.44 CHF -0.18%
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Das Papier von Sika konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 194,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 194,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 23'028 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 1,62 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 61,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,48 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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