Sika Aktie News: Sika am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Sika-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 188,45 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'861 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 188,45 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 192,75 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 173'428 Sika-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit einem Kursverlust von 36,14 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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