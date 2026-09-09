Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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09.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sika. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 193,50 CHF.
Die Sika-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 193,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'927 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 191,65 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 90'749 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,80 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,48 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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