Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 170,85 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'656 Punkten steht. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 170,30 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'003 Sika-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Gewinne von 15,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 29,56 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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