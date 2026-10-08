Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit Abschlägen

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 172,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'709 Punkten steht. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 169,00 CHF. Bei 171,85 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157'491 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 14,88 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 30,03 Prozent wieder erreichen.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Sika Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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