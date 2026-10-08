Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 170,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'666 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 169,85 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,85 CHF. Bisher wurden heute 80'954 Sika-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 15,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 41,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,46 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren bedeutet

Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus