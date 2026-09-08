Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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08.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Sika gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 192,05 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 192,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Die Sika-Aktie sank bis auf 190,95 CHF. Mit einem Wert von 192,35 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 95'850 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Sika Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,48 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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