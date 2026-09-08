Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstagmittag ab

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 193,05 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'106 Punkten realisiert. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 190,95 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 192,35 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'534 Sika-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 2,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,48 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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