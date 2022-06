Sika Aktie News: Sika in Rot

Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0.9 Prozent auf 262.60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'463 Punkten steht. Die Sika-Aktie gab in der Spitze bis auf 262.00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 265.10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'856 Sika-Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2023 10.14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

Redaktion finanzen.ch