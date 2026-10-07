Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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07.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 176,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 176,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'774 Punkten liegt. Die Sika-Aktie legte bis auf 176,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 174,45 CHF. Bisher wurden heute 9'482 Sika-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,27 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,62 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,46 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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