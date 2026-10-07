Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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07.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 173,10 CHF abwärts.
Die Sika-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 173,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'768 Punkten notiert. Die Sika-Aktie sank bis auf 173,05 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 174,45 CHF. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99'528 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. 14,15 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,47 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sika am 07.10.2026
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