Sika Aktie News: Sika verteuert sich am Mittag

Um 12:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 175,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'765 Punkten steht. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 177,25 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,45 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 57'830 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 12,40 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 31,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,46 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sika von vor 5 Jahren bedeutet

Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus