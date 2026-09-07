Sika Aktie News: Sika wird am Montagvormittag ausgebremst

Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 191,30 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'215 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 190,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 190,85 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'957 Sika-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,29 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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