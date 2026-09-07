Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 192,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 193,10 CHF. Bei 190,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76'402 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 2,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 60,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,48 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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