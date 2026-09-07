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07.09.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 192,40 CHF zu.

Sika
192.40 CHF 0.23%
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Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 192,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'278 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 192,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 190,85 CHF. Bisher wurden heute 44'076 Sika-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 37,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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