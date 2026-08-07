Sika Aktie News: Sika am Freitagvormittag kaum verändert

Die Sika-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'566 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 192,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 187,70 CHF. Mit einem Wert von 190,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 38'969 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,32 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,86 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,51 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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