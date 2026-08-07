Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Sika zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 194,55 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 194,55 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'584 Punkten notiert. Bei 195,25 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 190,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194'274 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,51 CHF je Sika-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Sika-Aktie mit Kurssprung: Bauchemiehersteller wächst wieder aus eigener Kraft
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Zürich: So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: So steht der SMI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Sika Aktie News: Sika am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Sika Aktie News: Sika am Freitagvormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)