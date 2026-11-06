Sika Aktie News: Sika am Nachmittag billiger

Die Sika-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 185,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. Bei 182,75 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 185,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 226'150 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 53,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,44 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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