Sika Aktie News: Sika verbilligt sich am Freitagmittag

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 183,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 183,45 CHF. Bei 185,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141'825 Sika-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 6,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 52,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,44 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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