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06.10.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Sika Aktie News: Sika stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sika-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 175,15 CHF.

Sika
174.86 CHF -0.71%
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Im SIX SX-Handel kam die Sika-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 175,15 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie zog in der Spitze bis auf 180,15 CHF an. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 173,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 193'060 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 45,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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