Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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06.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Das Papier von Sika legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,5 Prozent auf 179,35 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 179,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,15 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 176,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 75'782 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 10,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 32,90 Prozent wieder erreichen.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,46 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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