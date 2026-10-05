Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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05.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Vormittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sika. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Sika-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 184,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,60 CHF zu. Bei 183,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 10'966 Sika-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 34,59 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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