Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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05.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sika
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 176,35 CHF ab.
Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 176,35 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'708 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 175,80 CHF. Bei 183,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329'532 Sika-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 12,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,76 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,46 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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